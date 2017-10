PHOTO: Jeff Callen

Mark your calendars: CMSWire's DX Summit is almost here.

CMSWire is returning to the Radisson Blu Aqua in Chicago Nov. 13 to 15 for our third annual DX Summit, a deep dive into next-generation digital experiences.

The agenda brings together real-world case studies, interactive and educational sessions aligned with four tracks: Leadership, Vision and Culture; DX Project Success; Commerce and Experience; and Analytics, Insight and Action.

We hope you'll join us.

More Conferences to Attend

There are plenty more conferences to attend between now and November. If we've missed a conference of interest — anything related to digital experience, customer experience, information management, enterprise collaboration or the like — add the event to our list.

For long-term planning, view our full calendar here:

October Events

Forrester B2B Marketing 2017

Austin, Texas, North America 05 Oct 2017 – 06 Oct 2017

MVNO Enable London 2017

London, EMEA 05 Oct 2017 – 05 Oct 2017

Intranet Now 2017

London, EMEA 05 Oct 2017 – 05 Oct 2017

Forrester Privacy and Security Europe 2017

London, EMEA 05 Oct 2017 – 06 Oct 2017

Machina Summit AI London 2017

London, EMEA 05 Oct 2017 – 05 Oct 2017

Key West Summit 2017

Key West, North America 06 Oct 2017 – 06 Oct 2017

Contextual Commerce in Action Join DX Summit 2017 speaker Sheryl Kingstone for a 30-minute webinar on the growing importance of contextual recommendations in digital commerce. Register Today sponsored item

PRSA International Conference Boston 2017

Boston, North America 08 Oct 2017 – 10 Oct 2017

&THEN New Orleans 2017

New Orleans, North America 08 Oct 2017 – 10 Oct 2017

HighEdWeb Hartford 2017

Hartford, North America 08 Oct 2017 – 11 Oct 2017

Swivel Digital and Creative Marketing Conference

Bend, North America 09 Oct 2017 – 10 Oct 2017

Canto DAM Summit Europe 2017

Berlin, EMEA 09 Oct 2017 – 11 Oct 2017

Sustainable Brands Kuala Lumpur 2017

Kuala Lumpur, APAC 10 Oct 2017 – 11 Oct 2017

7th Annual Telecom Customer Experience, Loyalty & Retention Summit

Johannesburg, EMEA 10 Oct 2017 – 11 Oct 2017

Customer Experience Exchange for Financial Services Miami 2017

Miami, North America 10 Oct 2017 – 12 Oct 2017

BoxWorks San Francisco 2017

San Francisco, North America 10 Oct 2017 – 12 Oct 2017

World Summit AI Amsterdam 2017

Amsterdam, EMEA 11 Oct 2017 – 12 Oct 2017

BrandStrat Chicago 2017

Chicago, North America 11 Oct 2017 – 13 Oct 2017

IoTBuild San Francisco 2017

San Francisco, North America 11 Oct 2017 – 12 Oct 2017

DIGIMARCON New Zealand 2017

Online 11 Oct 2017 – 12 Oct 2017

WIRED Retail London 2017

London, EMEA 11 Oct 2017 – 11 Oct 2017

Executive Customer Contact Exchange 2017

Miami, North America 12 Oct 2017 – 13 Oct 2017

OnBrand '17 Amsterdam 2017

Amsterdam, EMEA 12 Oct 2017 – 12 Oct 2017

MongoDB.local San Francisco 2017

San Francisco, North America 12 Oct 2017 – 12 Oct 2017

Email Innovations Summit London 2017

London, EMEA 13 Oct 2017 – 14 Oct 2017

NEPA (Northeast Pennsylvania) BlogCon Dunmore 2017

Dunmore, Penn., North America 11 Oct 2017 – 12 Oct 2017

The Domain Conference Orlando 2017

Orlando, Fla., North America 14 Oct 2017 – 18 Oct 2017

CMS Summit Orlando 2017

Orlando, Fla., North America 14 Oct 2017 – 18 Oct 2017

[DX Leaders Webinar] The Dude’s Guide to Analytics

Online, North America 19 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Publishing Insider Summit Austin 2017

Austin, North America 15 Oct 2017 – 18 Oct 2017

STARCANADA Software Testing Conference Toronto 2017

Toronto, North America 15 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Sitecore Symposium Las Vegas 2017

Las Vegas 16 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Social Connections 12 Vienna 2017

Vienna, EMEA 16 Oct 2017 – 17 Oct 2017

O'Reilly Software Architecture Conference London 2017

London, EMEA 16 Oct 2017 – 18 Oct 2017

SearchLove London 2017

London, EMEA 16 Oct 2017 – 17 Oct 2017

Smart Social Summit Austin 2017

Austin, Texas, North America 16 Oct 2017 – 18 Oct 2017

MVNOs North America Chicago 2017

Chicago, North America 16 Oct 2017 – 17 Oct 2017

LTE Voice Summit London 2017

London, EMEA 16 Oct 2017 – 18 Oct 2017

Luxury Interactive New York City 2017

New York City, North America 16 Oct 2017 – 18 Oct 2017

Techweek New York 2017

New York City, North America 16 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Widen Summit

Madison, Wis., North America 16 Oct 2017 – 18 Oct 2017

PR News Digital & Marketing Show Miami 2017

Miami, North America 17 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Opticon Las Vegas 2017

Las Vegas, North America 17 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Converted Minneapolis 2017

Minneapolis, North America 17 Oct 2017 – 18 Oct 2017

ad:tech Tokyo 2017

Tokyo, APAC 17 Oct 2017 – 18 Oct 2017

ResponseCon Boston 2017

Boston, North America 17 Oct 2017 – 18 Oct 2017

Seattle Interactive Conference 2017

Seattle, North America 17 Oct 2017 – 18 Oct 2017

Social Media Strategies Summit New York 2017

New York City, North America 17 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Big Data and Analytics for Pharma Innovation San Francisco 2017

San Francisco, North America 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Big Data and Analytics for Financial Services Summit San Francisco 2017

San Francisco, North America 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Cyber Security Chicago 2017

Chicago, North America 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Social Tools Summit Boston 2017

Boston, North America 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

4th HRcoreACADEMY Brussels 2017

Brussels, EMEA 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

O'Reilly Velocity London 2017

London, EMEA 18 Oct 2017 – 20 Oct 2017

OMCap Berlin 2017

Berlin, North America 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Chief Data Officer Exchange for Financial Services London 2017

London, EMEA 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

DIGIMARCON India 2017

Online 18 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Adobe Max Las Vegas 2017

Las Vegas, North America 18 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Workplace Trends London 2017

London, EMEA 18 Oct 2017 – 18 Oct 2017

[DX Leaders Webinar] The Dude’s Guide to Analytics

Online, North America 19 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Google Cloud Summit Paris 2017

Paris, EMEA 19 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Digital Strategy Innovation Summit London 2017

London, EMEA 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Forrester CXSF 2017

San Francisco, North America 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Chief Strategy Officer Summit London October 2017

London, EMEA 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

3XE Digital Dublin 2017

Dublin, EMEA 19 Oct 2017 – 19 Oct 2017

ResponseCon Denver 2017

Denver, North America 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Digital First Brussels 2017

Brussels, EMEA 19 Oct 2017 – 19 Oct 2017

Digital Marketing Innovation Summit London 2017

London, EMEA 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

Digital Marketing Innovation Summit London 2017

London, EMEA 19 Oct 2017 – 20 Oct 2017

MeasureCamp Brussels 2017

Brussels, EMEA 21 Oct 2017 – 21 Oct 2017

Data Insider Summit San Diego 2017

San Diego, North America 22 Oct 2017 – 25 Oct 2017

Social Media #Mashup at Disneyland Anaheim 2017

Anaheim, North America 23 Oct 2017 – 25 Oct 2017

ResponseCon San Diego 2017

San Diego, North America 23 Oct 2017 – 24 Oct 2017

Digiday Publishing Summit Europe Berlin 2017

Berline, EMEA 23 Oct 2017 – 25 Oct 2017

Hero Conf London 2017

London, EMEA 23 Oct 2017 – 26 Oct 2017

Mobile Shopping Summit Indian Wells 2017

Rancho Mirage, Calif., North America 24 Oct 2017 – 26 Oct 2017

Corinium Chief Learning Officer Forum, Fall — Boston 2017

Boston, North America 24 Oct 2017 – 26 Oct 2017

HR Tech World Amsterdam 2017

Amsterdam, EMEA 24 Oct 2017 – 25 Oct 2017

PerformanceIN Live London 2017

London, EMEA 24 Oct 2017 – 25 Oct 2017

Digital Summit Chicago 2017

Chicago, North America 24 Oct 2017 – 25 Oct 2017

DIGIMARCON Middle East 2017

Online 24 Oct 2017 – 25 Oct 2017

Incite Marketing Summit East — New York 2017

New York City, North America 24 Oct 2017 – 25 Oct 2017

Open Source Summit Europe 2017

Prague, EMEA 24 Oct 2017 – 28 Oct 2017

SMX East — New York 2017

New York City, North America 24 Oct 2017 – 26 Oct 2017

Programmatic I/O New York City 2017

New York City, North America 25 Oct 2017 – 26 Oct 2017

Constellation's Connected Enterprise California 2017

Half Moon Bay, Calif., North America 25 Oct 2017 – 27 Oct 2017

TIBCO Now San Diego 2017

San Diego, North America 25 Oct 2017 – 26 Oct 2017

FinCon Dallas 2017

Dallas, North America 25 Oct 2017 – 28 Oct 2017

ResponseCon Austin 2017

Austin, Texas, North America 25 Oct 2017 – 26 Oct 2017

ABBYY Technology Summit San Diego 2017

San Diego, North America 25 Oct 2017 – 27 Oct 2017

Omnichannel Insight Summit Atlanta 2017

Atlanta, North America 25 Oct 2017 – 27 Oct 2017

Revolve Conference Charleston 2017

Charleston, North America 26 Oct 2017 – 27 Oct 2017

Small Business Expo Tampa 2017

Tampa, Fla., North America 26 Oct 2017 – 26 Oct 2017

eMetrics Summit New York City 2017

New York City, North America 29 Oct 2017 – 01 Nov 2017

OReilly Software Architecture Conference New York City 2017

New York City, North America 29 Oct 2017 – 30 Oct 2017

Predictive Analytics World for Business New York City 2017

New York City, North America 29 Oct 2017 – 02 Nov 2017

Cybersecurity Nexus London 2017

London, EMEA 30 Oct 2017 – 01 Nov 2017

An Event Apart San Francisco 2017

San Francisco, North America 30 Oct 2017 – 01 Nov 2017

Sustainable Brands Copenhagen 2017

Copenhagen, EMEA 30 Oct 2017 – 01 Nov 2017

Content Management Strategies/DITA Europe Conference Berlin 2017

Berlin, EMEA 30 Oct 2017 – 31 Oct 2017

O'Reilly Security Conference New York City 2017

New York City, North America 30 Oct 2017 – 01 Nov 2017

LEAD 2017 – Singapore

Singapore, APAC 30 Oct 2017 – 01 Nov 2017

TV Connect MENA Dubai 2017

Dubai, EMEA 30 Oct 2017 – 31 Oct 2017

Predictive Analytics World for Financial New York City 2017

New York City, North America 30 Oct – 02 Nov 2017

Digital Marketing Leaders Summit Singapore 2017

Singapore, APAC 31 Oct 2017 – 01 Nov 2017

November Events

Growth Hacking World Forum San Francisco 2017

San Francisco, North America 01 Nov 2017 – 01 Nov 2017

Big Data and Analytics for Pharma Summit Philadelphia 2017

Philadelphia, North America 01 No 2017 – 02 Nov 2017

2nd Annual Chief Customer Officer Sydney 2017

Sydney, APAC 01 Nov 2017 – 02 Nov 2017

Content Jam Chicago 2017

Chicago, North America 01 Nov 2017 – 02 Nov 2017

DIGIMARCON South Africa 2017

Online, Online 01 Nov 2017 – 02 Nov 2017

Next Step Chicago 2017

Chicago, North America 01 Nov 2017 – 02 Nov 2017

Digiday Video Anywhere Summit Laguna Beach 2017

Laguna Beach, Calif., North America 01 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Forbes CMO Summit Dana Point 2017

Dana Point, Calif., North America 01 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Ad-Tech New York 2017

New York City, North America 01 Nov 2017 – 02 Nov 2017

Social Media Strategies Summit Higher Education Boston 2017

Boston, North America 02 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Data Visualisation Summit London 2017

London, EMEA 02 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Big Data and Analytics Innovation Summit London 2017

London, EMEA 02 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Kintone Connect San Francisco 2017

San Francisco, North America 03 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Dare Mighty Things Chicago 2017

Chicago, North America 03 Nov 2017 – 03 Nov 2017

Better Software East Conference Orlando 2017

Orlando, Fla., North America 05 Nov 2017 – 10 Nov 2017

LavaCon Portland 2017

Portland, Ore., North America 05 Nov 2017 – 08 Nov 2017

Agile Dev East Conference Orlando 2017

Orlando, Fla., North America 05 Nov 2017 – 10 Nov 2017

DevOps East Conference Orlando 2017

Orlando, Fla., North America 05 Nov 2017 – 10 Nov 2017

ANA Multicultural Marketing Miami 2017

Miami, North America 05 Nov 2017 – 07 Nov 2017

Videonomics Summit California 2017

Laguna Niguel, California, North America 05 Nov 2017 – 07 Nov 2017

Dreamforce San Francisco 2017

San Francisco, North America 06 Nov 2017 – 09 Nov 2017

Customer Expo Nashville 2017

Nashville, Tenn., North America 06 Nov 2017 – 08 Nov 2017

Pubcon Las Vegas 2017

Las Vegas, North America 06 Nov 2017 – 09 Nov 2017

KM World 2017

Washington, D.C., North America 07 Nov 2017 – 09 Nov 2017

Web Summit Lisbon 2017

Lisbon, EMEA 07 Nov 2017 – 09 Nov 2017

Digital Marketing World Forum New York City 2017

New York City, North America 07 Nov 2017 – 08 Nov 2017